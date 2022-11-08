نظمت Ooredoo business، الشريك التكنولوجي الموثوق لحلول الأعمال حفل تكريم خاص بمناسبة ختام بطولة الكرة القدم الأولى لعملائها من فئة الشركات في مقرها الرئيسي، حيث تم توجيه الدعوة لكل الفرق المشاركة لحضور هذا التكريم الخاص بهم.



أقيم الحفل بحضور الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت عبدالعزيز البابطين إلى جانب أعضاء الإدارة التنفيذية بالشركة، حيث تم تكريم جميع الجهات المشاركة وتقديم جوائز عبارة عن تذاكر كأس العالم من شركة Ooredoo للفرق الفائزة واللاعبين الأفضل خلال البطولة، حيث حصل على جائزة أفضل حارس مرمى اللاعب محمود عبدالله نصار من فريق مجموعة الشايع، فيما حصد جائزة هداف البطولة اللاعب علي ميرزا من فريق الإدارة العامة للطيران المدني، أما جائزة أفضل لاعب في البطولة فحصل عليها بدر السماك من فريق بنك الخليج.

وبهذه المناسبة، قال مدير إدارة التخطيط بقطاع الشركات في Ooredoo سليمان الحمود: «نشكر جميع الجهات التي شاركت معنا في إنجاح هذه البطولة ومساعدتنا على توفير بيئة تنافسية ممتعة مليئة بالروح الرياضية بين جميع الفرق طوال فترة البطولة. كما نتقدم بالتهنئة لفريق الإدارة العامة للطيران المدني بمناسبة فوزه بالمركز الأول في أول نسخة لهذه البطولة وفريق بنك برقان بمناسبة فوزه بالمركز الثاني.

وأضاف: «في Ooredoo، سنستمر في تنظيم مثل هذه الفعاليات كجزء من مسؤوليتنا لتغطية جميع الركائز تجاه المجتمع إلى جانب الاستمرار بتقديم خدمات استثنائية ومميزة لعملائنا».