بعد أن استعاد الصدارة للمرة الاولى منذ أواخر أغسطس الماضي وبات في موقع مألوف بالنسبة له، يتطلع بايرن ميونيخ حامل اللقب في الأعوام العشرة الأخيرة في البقاء فيها منفردا، عندما يستقبل فيردر بريمن ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الالماني لكرة القدم، ما قبل الاخيرة قبل انطلاق مونديال قطر.



واستفاد بايرن من سقوط المتصدر السابق أونيون برلين بخماسية نظيفة ضد مضيفه باير ليفركوزن، مقابل فوزه الصعب 3-2 على مضيفه هرتا برلين، لينهي مرحلة ما في الصدارة للمرة الاولى منذ الجولة الرابعة في أغسطس.

ويتصدر العملاق البافاري مع 28 نقطة وبفارق نقطة يتيمة عن فرايبورغ الثاني الذي خرج فائزا من مبارياته الثلاث الاخيرة، ونقطتين عن أونيون الذي سقط في اثنتين من آخر ثلاث مراحل.