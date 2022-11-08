ما أسباب زيادة تساقط الشعر في الخريف؟



تحدث غيورغي أبراموف، أخصائي الأمراض الجلدية والشعر، عن أسباب زيادة تساقط الشعر في الخريف، مشيرا إلى أن أول الأسباب المحتملة لذلك هو زيادة الإصابة بالعدوى الفيروسية.

وقال أبراموف إن أول الأسباب المحتملة هو الزيادة في الإصابة بالعدوى الفيروسية.



على سبيل المثال، يمكن أن يكون تساقط الشعر نتيجة لفيروس كورونا الذي يعمل على إزالة الشعر من الرأس بدرجة أكبر بكثير من الأنفلونزا.



وأما السبب الثاني، حسب قوله، فهو مرض البريبري، والسبب الثالث الجفاف المفرط للشعر في البلدان الحارة.

وقدم خبير الشعر نصائح حول استعادة كثافة الشعر، وأكد أنهم بحاجة إلى العلاج ليس من الخارج، بل من الداخل. ويمكن البدء في تناول الفيتامينات للبشرة والشعر والأظافر.



وأوضح الطبيب: «إذا كنت تعاني من مرض فيروسي، فأنت بحاجة إلى التعافي وترتيب تلك الأنظمة التي قد تكون غير متوازنة أثناء المرض: الجهاز المناعي، الجهاز الهضمي».

وحذر أبراموف من أنه «إذا لم يتوقف تساقط الشعر في الخريف بعد شهرين أو ثلاثة، يجب عليك الاتصال بأخصائي في هذه الحالة، من الواضح أن سبب التداعيات ليس موسميا، وهناك مشكلة داخلية يجب التعامل معها على سبيل المثال، قد يكون خلل هرموني».



المصدر: «موسلينتا. رو»