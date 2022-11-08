في خطوة جديدة نحو عالم الرقمنة، قامت مكتبة البابطين المركزية بإطلاق احدث مشروعاتها الرقمية مجموعة «مكتبة مدرسة النجاة الأهلية في الزبير» والتي تصل إلى 1400 كتاب (بنصوصها الكاملة)، حيث أتاحت المكتبة هذه المجموعة على موقعها الإلكتروني «https://albabtainlibrary.org» بعد ان قامت بتحويلها إلى الشكل الرقمي، لإتاحة الفرصة للباحثين والدارسين للاطلاع عليها.



ويذكر أن مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي منذ تأسست وهي تستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية في تقديم خدماتها للباحثين سواء من خلال مبنى المكتبة الذي صمم ليكون «مبنى ذكيا» أو من خلال موقع المكتبة على الإنترنت والذي يوفر العديد من الخدمات الرقمية لزواره، أو من خلال التواجد على منصات شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وانستغرام واليوتيوب والفيسبوك.



تأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة من الخدمات التي تقدمها المكتبة من خلال موقعها الإلكتروني الذي تم تصميمه بأحدث طرق تصميم مواقع الإنترنت وهو موقع شامل لكل البيانات المطلوبة عن المكتبة بالإضافة إلى أن الموقع به فهرس المكتبة، فيمكن لأي زائر للموقع أن يتعرف على كل مجموعات المكتبة من أوعية معلومات وأن يقوم بالبحث عن طريق العديد من المداخل التي راعت المكتبة توفيرها للباحثين لتيسر لهم سبل الوصول لأوعية المعلومات، بالإضافة أيضا أن موقع المكتبة يشتمل على أخبار المكتبة بشكل مستمر ومتجدد، ويشتمل أيضا على ألبوم لصور المكتبة وصور كل الزيارات التي تمت للمكتبة، إضافة إلى مكتبة البابطين الإلكترونية.