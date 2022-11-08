نظمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) برنامجا علميا لعدد من الطلبة الكويتيين حديثي التخرج، تضمن تدريبا عمليا في بعض الشركات الكبرى في الكويت، ورحلة إلى ألمانيا لزيارة مصانع شركة سيمنس Siemens، والاطلاع على أحدث التكنولوجيات المستخدمة فيها. وجاء تنظيم البرنامج الذي نفذته إدارة الثقافة العلمية في المؤسسة خلال الشهرين الماضيين، حرصا من المؤسسة على تحقيق أهدافها المتمثلة في تعزيز ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في المجتمع، والاستثمار في تطوير الطاقات البشرية، والتحفيز على المشاركة الفاعلة في سوق العمل. واستهدف البرنامج تهيئة الخريجين الجدد لبيئة الأعمال، لاسيما في الشركات العالمية، لما تتميز به من وجود بيئة احترافية، ونظم عمل وفق أعلى المعايير العالمية، إضافة إلى الاطلاع على المستجدات التكنولوجية في العالم، والإسهام في نقل المعرفة العلمية لهم، باعتبار أن ذلك من أفضل مجالات الاستثمار في العنصر البشري. وتضمن البرنامج العلمي مرحلتين: تمثلت الأولى في التدريب العملي في مقار بعض الشركات العالمية الموجودة في الكويت، واستمرت أربعة أسابيع، تخللتها زيارات ميدانية إلى مصانع هذه الشركات، وعقد اجتماعات مع مسؤوليها للاستفادة من خبراتهم، والاطلاع على تجاربهم المتميزة.



وشملت المرحلة الثانية إيفاد هؤلاء الخريجين إلى ألمانيا، بالتعاون مع شركة سيمنس الكويت، لزيارة عدد من مصانعها في مدينة برلين، والاطلاع على أحدث التكنولوجيات المستخدمة فيها، والتعرف على أحدث الآلات وخطوط الإنتاج هناك.