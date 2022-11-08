اختتمت شركة العقارات المتحدة، إحدى كبرى الشركات العقارية في الكويت والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رعايتها لمهرجان فلير الرياضي للمرة الثانية بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية والذي استمر لمدة يومين ابتداء من 4 نوفمبر في شاطئ المارينا وسط حضور لافت، حيث شارك رياضيون محترفون عالميون وهواة من مختلف الأعمار. وتعليقا على رعاية المهرجان، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة مازن عصام حوا: «تندرج رعايتنا لهذا لحدث الرياضي ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز حضورها المجتمعي، وخلق ترابط وتواصل اجتماعي، والمساهمة في رفع الوعي السليم بشأن أساليب ممارسة الرياضة لتشجيع المواهب والكفاءات الشابة في الكويت».



وأضاف حوا: «تؤمن العقارات المتحدة بأهمية تواجدها في مثل هذه المبادرات الشبابية المميزة والجاذبة، وتعمل على تعزيز دورها المحوري في المسؤولية المجتمعية بصفتها شركة كويتية رائدة وشريكا في مسيرة التنمية الوطنية. كما نؤكد على أهمية دور القطاع الخاص في التفاعل مع الأنشطة الرياضية ودعم الشباب وترسيخ جسور التواصل معهم في شتى المجالات».



وتخلل المهرجان بطولات عدة بمشاركة أكثر من 1.700 متسابق ومتسابقة من الرياضيين المحترفين وحضور أكثر من 6 الآف مشجع، حيث تنوعت المشاركات في المسابقات المتعددة والتي شملت بطولة رفع الاثقال وكروس فت وقوة تحمل للطلبة، بالإضافة إلى بطولة بادل 3 فئات رجال ونساء وأطفال وبطولة ملاكمة، فضلا عن سباق عقبات من فئتي الرجال والنساء. كما أتاح المهرجان الفرصة للمشاريع الصغيرة لعرض منتجاتها ودعمها واستقطاب شريحة متنوعة من العملاء.



وتوجه حوا بالشكر والتقدير إلى اللجنة الأولمبية الكويتية، وجميع القائمين على اللجنة على جهودهم المبذولة في توفير كل سبل الدعم وإتاحة الفرص لإقامة مثل هذه الفعاليات الرياضية والاجتماعية، وأثنى على ما يقوم به «نادي فلير الرياضي» من مبادرات لافتة على صعيد دعم الشباب وثقتهم في اختيار شاطئ المارينا كأحد أهم وأبرز الوجهات الترفيهية المفضلة في الكويت.