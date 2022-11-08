قالت فاطمة المنيفي مراقبة المراقبة الثانية بإدارة ضمان الجودة في ديوان المحاسبة إن الديوان أصدر تقرير المواطن 2021-2022 تحت شعار «وعادت الحياة لطبيعتها» بإصداره الرابع والذي يهدف إلى توعية المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني بدور ديوان المحاسبة في حماية الأموال العامة، وتعزيز مشاركتهم في الرقابة والمساءلة المجتمعية.



وأضافت المنيفي ان شعار التقرير «وعادت الحياة لطبيعتها» جاء تزامنا مع انجلاء «كورونا» وزوال غمتها بحمد الله، ورفع القيود المرتبطة بالجائحة، خاصة في ظل حرص الديوان على الاستمرار بدوره الرقابي في كافة الظروف سعيا للحفاظ على المال العام وحمايته وترشيد الإنفاق لضمان الاستغلال الأمثل للموارد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة ومبادئ الحوكمة من خلال عمله ومخرجاته الرقابية، مما يحقق التأثير الفاعل للتقارير الرقابية بالتواصل مع السلطتين التنفيذية والتشريعية والأطراف ذات العلاقة كالمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المهنية، مشيرة إلى أن الديوان ارتأى أهمية العمل على استمرار إصدار تقرير خاص موجه للمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني.



كما أشارت المنيفي إلى أن إصدار التقرير جاء لعدة غايات متمثلة في توعية المواطنين بدور ديوان المحاسبة ومهامه وتقاريره الرقابية كما أسلفنا، وتعزيز المساءلة المجتمعية لتطوير العمل وتحسين الأداء الحكومي، وغرس قيم النزاهة واحترام القانون لدى المواطنين، بالإضافة إلى تفعيل المعايير الدولية ذات الصلة - تحديدا معيار الإنتوساي رقم 12، والذي يدعو الديوان - وبقية الأجهزة العليا للرقابة لضرورة التواصل والانفتاح مع الأطراف ذات العلاقة بعمل الديوان وذلك لإحداث الفارق في حياة المواطنين، لاسيما أن التقرير يستهدف شرائح المجتمع المتمثلة بالمواطنين، ومؤسسات المجتمع المدني، والمهتمين بالشأن العام من الباحثين والكتاب والناشطين.



وتناول التقرير المحاور التالية: لمحة عن الديوان، استراتيجية ديوان المحاسبة 2021-2025، التأثيرات الرقابية لديوان المحاسبة، ماذا بعد جائحة كورونا؟ إضافة إلى موضوعات الساحة.