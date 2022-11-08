تعاونت «سيارا» Seara، العلامة التجارية الغذائية العالمية الملتزمة كليا بإنتاج المنتجات الحلال عالية الجودة، مع لولو هايبر ماركت في مهرجان عالم المأكولات الذي يعتبر من اكبر المهرجانات التي تقام في الكويت، حيث يمكن لعشاق الطعام الاستمتاع بتنوع المأكولات وعروض الطهي المباشرة، وقد شاركت سيارا بالعديد من المنتجات في هذا المهرجان وقدمت اكبر الفعاليات وعروض الطبخ المباشر بتقديم ثلاثة عروض حية تتمثل في رعاية أطول ساندوتش شاورما في الكويت بطول 30 مترا ووزن 100 كجم محضر من صدور دجاج سيارا الطرية وتمثل العرض الثاني برعاية أكبر ساندوتش برجر لحم عملاق من سيارا بوزن 40 كجم ويتألف من 400 قطعة برجر لحم، كما تمثل العرض الثالث برعاية أطول بيتزا في الكويت بطول 11 مترا محضرة بالعديد من منتجات سيارا الفريدة من نقانق الدجاج وبوب كورن الدجاج وصدور الدجاج.



وحظي المهرجان بإقبال لافت من الزوار وشارك فيه عدد من مشاهير الطبخ في الكويت ونجوم من بوليوود، كما تم توزيع الاطباق المعدة من قبل سيارا على الحضور خلال المهرجان.