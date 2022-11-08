أطلقت شركة لولو هايبر ماركت، الوجهة المفضلة للمتسوقين المميزين في الكويت، احتفالا يستمر قرابة الأسبوع يضم منتجات التجميل عالية الجودة في الفترة من 2 إلى 8 نوفمبر، في جميع منافذ البيع في الكويت.



قام بافتتاح الحملة الترويجية «لولو عالم الجمال 2022» مجموعة من المشاهير والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي في عالم الموضة والجمال في فرع لولو هايبر ماركت بالفحيحيل يوم 3 نوفمبر في حضور الإدارة العليا للهايبر ماركت في الكويت وحشد كبير من المتسوقين والمهنئين. تقدم لولو هايبر عروضا خاصة على منتجات الصحة والجمال عالية الجودة ذات العلامات التجارية المرموقة بأسعار معقولة بشكل مذهل خلال العرض الترويجي «لولو عالم الجمال 2022». وبصرف النظر عن العروض الترويجية المبهرة على منتجات العناية بالبشرة والعناية بالشعر والصحة الشهيرة، تشمل المزايا الأخرى للعرض الترويجي العديد من أكشاك التجميل التي أنشأتها العلامات التجارية الرائدة التي لا تعرض مجموعة منتجاتها فحسب، بل تسمح أيضا للمتسوقين باختبار وتجربة المنتجات المتميزة،



بالإضافة إلى تسليط الضوء على منتجاتها عالية الجودة، فإن العلامات التجارية المعروفة للجمال والصحة، مثل Nivea وP&G وUnilever وLoreal وEnchanteur وLabello وHansaplast وParachute وKotex، تدعم أيضا الحملة الترويجية كجهات راعية.



تتيح الحملة الترويجية «لولو عالم الجمال 2022» للمتسوقين فرصة الحصول على تجربة تسوق فريدة وتقديم منتجات عالية الجودة من جميع أنحاء العالم بأسعار تنافسية للغاية.