تحتفل «هارفي نيكلز»، الاسم الرائد في عالم الموضة الفاخرة، هذا الشهر بمرور 10 سنوات على تواجدها في الكويت، حيث سيتم تنظيم العديد من الفعاليات، تقديم جوائز قيمة، والأهم من كل ذلك هو تقديم تشكيلة رائعة من التصاميم ذات الإصدار المحدود والحصري، والتي تجعل من «هارفي نيكلز» العنوان الأول للأزياء الراقية.



وخلال عرض الأزياء الاحتفالي في المتجر يوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022، كشفت «هارفي نيكلز» النقاب عن مجموعة من التصاميم المميزة والحصرية لعلامات أزياء عالمية شهيرة مصممة خصيصا للاحتفاء بالذكرى السنوية العاشرة للمتجر في الكويت. تتضمن المجموعة تصميم عالمي فريد من نوعه بتوقيع Manolo Blahnik، إلى جانب تصميمين رائعين باللونين الذهبي والأحمر من تصميم Malone Souliers وآخر حصري من ابتكار Rene Caovilla. وتعزز هذه الأزياء العصرية الراقية مكانة وشهرة «هارفي نيكلز» لتكون بالفعل الاسم الأول في عالم الموضة، والذي يحتضن عددا من العلامات التجارية الفاخرة من ابتكار أشهر المصممين العالميين مثل: Mar Mar Halim، Andrea Wazen، Mossman، Shona Joy، Zeena Zaki، Mlouye وغيرهم.



وإلى جانب تقديم تصاميم محدودة الإصدار في الكويت، تحتفل «هارفي نيكلز» بالذكرى السنوية العاشرة من خلال إقامة حملة احتفالية لمدة شهر والتي تتضمن تجارب مميزة وجوائز قيمة تشمل تجديد كامل للغرفة من ويست إلم بقيمة 6.500 د.ك، بطاقات هدايا «هارفي نيكلز» وغيرها من الجوائز القيمة، وكل ذلك من خلال دخول السحب عند الشراء بقيمة 150 د.ك أو أكثر. وتشمل لائحة الشركات المشاركة في تقديم الجوائز كل من مركز بورشه الكويت، الذي يقدم قسائم حصرية على مجموعة بورشه لايف ستايل، بالإضافة إلى فرصة تجربة قيادة سيارة بورشه طوال عطلة نهاية الأسبوع، هذا بالإضافة إلى عدد من الشركاء الآخرين الذين يقدمون جوائز مميزة جدا مثل VIV Airport Terminal التي توفر 10 تجارب تجربة استثنائية وشخصية ذهابا وإيابا لشخصين، فضلا عن دين & ديلوكا، الذين يقدمون خدمة ضيافة للمناسبات وتناول أشهى أصناف المأكولات الفاخرة لثلاثين شخصا، إلى جانب مجموعة من الهدايا المميزة، ناهيك عن منتجات التجميل من علامات تجارية شهيرة، مثل: Guerlain، Byredo، Memo Paris، Givenchy، Dolce & Gabanna وAugustinus Bader التي سيتم تقديمها كجوائز في سحب الذكرى السنوية العاشرة.



وبهذه المناسبة، قال نيك واكر، نائب رئيس إدارة العلامات الفاخرة في مجموعة الشايع: «نحتفل بمرور 10 سنوات على إطلاق الموضة الراقية في الكويت، وهي ثقافة تتبنى آخر صيحات الموضة كجزء من أسلوب حياتهم. ونحن في هارفي نيكلز الكويت نعرب عن امتناننا وتقديرنا الكبير على منحنا فرصة أن نكون الوجهة الاستثنائية الراقية التي تجمع بين الفخامة والأناقة، والتي يمكنكم الاعتزاز بها مدى الحياة».



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