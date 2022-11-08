أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن مشاركته في تمويل صفقة رفيعة المستوى، بصفته مدير الترتيب الرئيسي لتمويل «مرابحة» مشترك بمبلغ 440 مليون دولار لشركة إنفستكورب، وذلك بالتعاون مع مجموعة من البنوك الإقليمية.

وأوضح البنك في بيان صحافي، أنه سيتم استخدام عائدات هذا التمويل، والذي يمتد أجله لمدة 5 سنوات، بالأغراض التجارية والاحتياجات الأساسية العامة للشركة لتعزيز ميزانيتها، وذلك بإضافة سيولة جديدة لديها، وحضر الحفل الختامي لإتمام هذه الصفقة، والذي أقيم مؤخرا في دبي، فريق من الإدارة العليا لشركة إنفستكورب، بالإضافة إلى ممثلين عن البنوك المشاركة بالتمويل.



وتعليقا على إبرام هذه الصفقة التي تكللت بالنجاح، قال المدير العام للإدارة المصرفية الدولية والشركات الكبرى في «KIB» محمد خديري: «بالرغم من أن شركة إنفستكورب تعاملت مع الأسواق المالية العالمية في الماضي للحصول على التمويلات اللازمة لها، إلا أن نجاح هذا التمويل المشترك يكتسب أهمية استراتيجية بالغة ويشكل علامة فارقة في تاريخ هذه الشركة نظرا لكونه أول تمويل تحصل عليه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما ساعدها على إنشاء علاقات مصرفية جديدة.

وعلى الرغم من ظروف السوق الصعبة، إلا أن هذه الصفقة لاقت أصداء إيجابية واسعة نتج عنها تغطية الاكتتاب بنسبة كبيرة فاقت التوقعات مما مكن إنفستكورب من الحصول على 440 مليون دولار بدلا من المبلغ الأولي البالغ 200 مليون دولار. وهذا يؤكد صلابة ومتانة أساسيات أعمال شركة إنفستكورب وقوة نزعتها الائتمانية في السوق».



وأضاف: «نحن سعداء للغاية بأن تكون شركة إنفستكورب أحد عملائنا الدوليين، وهذه الصفقة ما هي إلا بداية شراكة طويلة الأمد تعود بالمنفعة المتبادلة على كلا الطرفين.

وتأتي مشاركتنا في هذا التمويل المشترك ضمن إطار رؤية البنك الاستراتيجية بشأن تقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للشركات الكبرى في جميع أنحاء المنطقة».