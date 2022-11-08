سعيا منه لدعم أفكار ومبادرات موارده البشرية لتحسين الأداء بما ينعكس على خدمة العملاء، نظم بنك بوبيان معرضه السنوي لمشاريع التطوير الداخلي المطبقة على طريقة ومنهجية Lean، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد وعدد من قياديي البنك.



كما شارك بحضور فعاليات المعرض مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.خالد الفاضل، بجانب مدير إدارة التطوير الإداري والتدريب جابر الكندري، ولولوة الماجد من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.



وأكد الماجد تعليقا على المعرض: نفخر دائما بمواردنا البشرية التي تعمل من أجل تطوير الأداء من خلال المبادرات التي يقومون بها والتي تهدف إلى تحسين بيئة العمل الداخلية وبما يحقق أهدافنا الاستراتيجية وينعكس إيجابيا على خدمتنا للعملاء.



وتقدم الماجد بالشكر لجميع المشاركين في المعرض من الموظفين الذين قدموا مجموعة مميزة من المشاريع لتحسين الأداء، مطالبا الجميع بالعمل دوما على دعم البنك بالأفكار التي من شأنها أن تسهم في تطوير خدمة العملاء.



من جانبه، قال مساعد المدير العام لإدارة التغيير والتطوير في بنك بوبيان عبدالله الحسينان: يسعى «بوبيان» دائما إلى تطوير بيئة العمل الداخلية التي تطلق قوى الإبداع والابتكار لدى جميع العاملين في البنك وبما يحقق الأهداف الرئيسية للبنك.



وأضاف: تعتمد منهجية Lean على خلق بيئة عمل تشجع الموظفين على تحديد فرص التطوير من خلال التحديات التي يواجهها الموظفين خلال أداء مهام وظائفهم اليومية وتحويل هذه الفرص إلى مشاريع يتم العمل عليها ويكون لها تأثير إيجابي على تطوير وتسريع آلية العمل التي تنعكس إيجابيا على العملاء والموظفين.



وأكد الحسينان حرص إدارة بنك بوبيان على تحسين الأداء وتطوير كل عمليات البنك من خلال الاستماع إلى آراء الموظفين أنفسهم ودراسة كل مقترحاتهم إلى جانب إمكانية وضعها موضوع التنفيذ من خلال استخدام أفضل السبل العلمية والتقنية، مضيفا ان ذلك من شأنه أن يمنح الموظفين فرصة المشاركة بصورة أكبر في التغيير ومن ثم إحداث التطور المطلوب بما يحقق أهداف البنك في تقديم أعلى مستويات الخدمة للعمل.



وخلال هذا العام تم اختيار أفضل 11 مشروعا مقدما من موظفي البنك، حيث قاموا خلال المعرض بعرض مشاريعهم وشرح تفاصيلها والإجابة عن أسئلة واستفسارات الحضور.



وتعتبر منهجية Lean منهجية عالمية تتبناها العديد من المؤسسات لتسريع إجراءاتها وتقليل التكاليف من خلال إزالة عوامل الهدر والتركيز على العملاء والجودة المقدمة للخدمات والمنتجات.



وتقوم إدارة التطوير المستمر بالبنك بتدريب مجموعة من الموظفين سنويا على منهج Lean وتقديم الدعم والخبرات اللازمة لإتمام المشروع من خلال موظفين مختصين وذوي كفاءة وخبرة عالية في هذا المجال.