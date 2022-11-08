أصدر الحرس الوطني عددا إلكترونيا جديدا بصيغة «pdf» من مجلته العسكرية سلط فيه الضوء على النطق السامي الذي تفضل بإلقائه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد خلال افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، وما تضمنه من قيم وتوجيهات ونصائح وإرشادات باعتبارها «وثيقة العهد الجديد» تحدد منهاج العمل وخارطة الطريق، وفي ضوئها يتحدد المسار وترسم الخطط وتنفذ على أكمل وجه لتحقيق آمال وتطلعات الكويت وشعبها الوفي.



واحتوى العدد الـ 77 من مجلة الحرس الوطني على توثيق لأهم أنشطة وفعاليات الحرس الوطني، وفي مقدمها قرار مجلس الحرس بإطلاق اسم سمو الشيخ سالم العلي على مركز الدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي تقديرا لدور سموه الكبير في تأسيس الحرس الوطني.



ومن الأنشطة المهمة ضمن العدد مشاركة وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي في اجتماع الاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري «FIEP» الذي عقد في جمهورية البرتغال الصديقة، والإعلان عن استضافة الحرس الوطني في نوفمبر 2023 مؤتمر القوى البشرية للدول أعضاء الاتحاد.



كما شمل العدد مشاركات متميزة لمنتسبي الحرس في مختلف الموضوعات من بينها تحقيق عن التدريب الفني لطلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في ورش الحرس الوطني، ومقالات عن التحقيق الإداري، وتاريخ الإطفاء في الكويت، والتنمر وآثاره وموقف الإسلام منه، وحرب المناخ، واللياقة البدينة، وثقافة الأدب والشعر، والثقافة الصحية، بالإضافة إلى الأبواب الثابتة.