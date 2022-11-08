أكدت الهيئة العامة للبيئة أهمية مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 الذي يجمع قادة العالم ويحشد الاهتمام بما يسهم في الدفع نحو الحد من التداعيات السلبية للتغيرات المناخية.



وقالت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام شيخة الإبراهيم لـ «كونا» ان «الهيئة» ستشارك في فعاليات القمة التي انطلقت في وقت سابق من اليوم الأحد بمدينة شرم الشيخ المصرية بوفد فني بقيادة رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله أحمد الحمود.



وأكدت تزايد الاهتمام الكويتي بالملف البيئي بشتى أبعاده محليا وعالميا و«يتجلى ذلك في المشاركة بمثل هذه المؤتمرات مما يدل على الالتزام بالقرارات الأممية لاتفاقية تغير المناخ والمعاهدات والاتفاقيات البيئية ذات الصلة».



ولفتت إلى أن المؤتمر المستمر حتى 18 الجاري يأتي بحضور دولي واسع وبمشاركة أكثر من 40 ألف شخص ومنظمات إقليمية ودولية في اطار جهود عالمية متواصلة لإنقاذ كوكب الارض من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.