بعث ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية شكر إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة أعرب فيها سموه عن بالغ الشكر لما لاقاه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة عكست عمق الروابط التاريخية وعرى الأخوة الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.



كما سجل سموه كل التقدير والثناء على ما بذله الرئيس المصري من جهود كبيرة توجت بتنظيم متميز لإنجاح قمة قادة العالم لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دورته الـ 27 وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بنسختها الثانية، مما يؤكد المكانة الرفيعة التي تحظى بها جمهورية مصر العربية الشقيقة على الساحتين الإقليمية والدولية، راجيا سموه أن تتضافر كل الجهود لتدعيم وتعزيز التعاون الدولي وأن تحقق قرارات وتوصيات القمتين أهدافهما المنشودة التي تسعى جميع الدول لتحقيقها من أجل حياة أفضل وأكثر استدامة وأمنا لشعوب العالم ولأجيالها القادمة.



كما بعث سموه للرئيس المصري أصدق التمنيات بموفور الصحة والعافية، سائلا المولى القدير أن يكلل بالتوفيق جهوده الدؤوبة لخير ورفعة جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق.