عبدالكريم أحمد



أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف القاضي بالإعدام شنقا لطباخ هندي في العقد الرابع من عمره أقدم خلال مارس العام الماضي 2021 على قتل زوجة صديقه من نفس جنسيته في منطقة الرميثية.



وكانت التحريات قد دلت على غضب الجاني من المجني عليها بسبب معايرتها له بأنه يأكل من مال زوجها ويلتهمه كله كونهم يقيمون في شقة مشتركة، حيث أحضر سكينا من المطبخ وطعنها به قبل أن يصور جثتها وينشرها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».



وذكر الجاني خلال التحقيق أنه يشارك أسرة المجني عليها السكن كونه أعزب، مفيدا بأن خلافا وقع بينهما بسبب قلة الطعام الذي تقدمه له مقابل مبلغ مادي، وتطور إلى شجار أدى الى إقدامه على طعنها عدة طعنات.