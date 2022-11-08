كشفت رئيسة المجلس القومي للمرأة د.مايا مرسي عن عرض الجناح الخاص بالمجلس في المنطقة الخضراء المقامة ضمن فعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) بشرم الشيخ ما يقرب من 5000 منتج صديق للبيئة لـ 41 سيدة مصرية من جميع محافظات الجمهورية، إلى جانب منتجات المشاغل المنتجة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ومنتجات تدريبات الحرف اليدوية.



وأعربت د.مايا مرسى، في تصريح على هامش تفقدها المعرض امس، عن بالغ سعادتها بمنتجات السيدات المشاركات في جناح المجلس بقمة المناخ (COP27)، مشيدة بتنوعها وتميزها وتعبيرها عن التراث المصري، مشيرة إلى أنها تتضمن العديد من المنتجات الصديقة للبيئة.



كما أعربت عن سعادتها بما شهدته من إشادات دولية بمنتجات المرأة المصرية المعروضة في جناح المجلس في إطار مشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية» بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.



ويتضمن جناح المجلس بمؤتمر المناخ منتجات عديدة، من بينها حقائب صديقة للبيئة من القماش الدك وحقائب شبكية وخشبية، وكوروشية بتصميمات مختلفة، ومنتجات من السجاد والبراويز المختلفة من المكرمية بطابع تراثي مصري، وخداديات قماشية ومن الكتان، ومنتجات من المكرمية والقطن مطعمة بخامات أخرى، منها الخوص والبامبو والخيش، ومنتجات قماشية مطرزة يدويا، ومنتجات جلدية طبيعية، ومنتجات قطنية ومن الصوف.



كما يتضمن الجناح قطع ديكور خشبية مستوحاة من ثقافات مختلفة، ومنتجات من خامات تمت إعادة تدويرها، ومنتجات للديكور الداخلي، ومنتجات من الخوص والعرجون ذات طابع تراثي مصري، وأزياء من خامات كتان وقطنية وذات تصميمات مستوحاة من التراث المصري، وسجاد مستوحى من التراث، وحلي من الفضة ومنتجات أخرى مطعمة بالفضة وجميعها بتصميمات تراثية، وحلي صنعت من النحاس وأخرى صنعت من الفضة، ومنتجات شمعة للإضاءة، ومنتجات من أقمشة الجينز التي تمت إعادة تدويرها، ومنتجات للعناية بالبشرة والشعر ومستحضرات للتجميل من خامات طبيعية.