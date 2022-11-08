بيروت ـ أحمد عزالدين



أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن «لبنان قد يستطيع أن يتحمل أسابيع لكنه لا يستطيع ان يتحمل أكثر من ذلك، وأولى الأولويات هي انتخاب رئيس الجمهورية».



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس بري نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي وأعضاء مجلس النقابة، حيث قدم شرحا حول الأوضاع والأزمات التي يعيشها البلد والتعثر بانتخاب رئيس للجمهورية.



وجدد بري الدعوة إلى التوافق في هذا الاستحقاق الرئاسي، وقال: لقد خلقنا الله مختلفين ومتفرقين كي نسمع لبعضنا البعض ونتلاقى مع بعضنا البعض على كل الأحوال.



اضاف: أمام تراكم الأزمات وأكبرها الأزمة الاقتصادية، إذ ان 80% من الشعب اللبناني باتوا تحت خط الفقر، ناهيك عن أزمة الكهرباء التي صرفنا عليها عشرات المليارات، والحوار مع صندوق النقد، كل ذلك يجب أن يؤدي الى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية.



وأضاف: لبنان قد يستطيع ان يتحمل أسابيع، لكنه لا يستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك، ولا يمكن أن يتحمل لبنان واللبنانيين المزيد من التدهور.



وأكد الرئيس بري أنه سيدعو الى عقد جلسة كل أسبوع، وهو ملتزم بهذا الأمر. وكشف رئيس المجلس أن جدول أعمال الحوار الذي كان بصدد الدعوة اليه كان فقط التوافق على الانتخابات الرئاسية ونقطة على السطر، وكل المحطات الخلافية التي مر بها لبنان انتهت بالحوار والتوافق من الطائف الى الدوحة الى طاولات الحوار في الداخل.. فهل نتعظ؟



وجزم رئيس المجلس بأن الوضع الأمني في لبنان محصن، واللبنانيون يملكون من الوعي في عدم الانجرار والانزلاق إلى أتون الاحتراب والفتن.



وأكد رئيس المجلس أنه لا خطة تعاف اقتصادية ولا إعادة لهيكلة المصارف ما لم تضمن حقوق المودعين كاملة.



ولفت بري الى ان اتفاق الطائف ليس إنشاء عربيا، الطائف هو دستور ساوى بين اللبنانيين، واعترف الرئيس بري بأنه لثلاث مرات فشل في تمرير الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وقانون انتخابات خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس الشيوخ.



وحول ما يتردد أنه يقف وراء حماية حاكم مصرف لبنان، قال رئيس المجلس: «اسألوا من مدد له! وأقول إذا بيي مرتكب أنا لا أغطيه».