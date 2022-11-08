بعث ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية شكر إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها سموه عن بالغ الشكر على ما بذله سموه من جهود كبيرة توجت بتنظيم ومشاركة متميزة لإنجاح قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بنسختها الثانية والتي عقدت بجمهورية مصر العربية الشقيقة تزامنا مع قمة قادة العالم لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دورته الـ 27، راجيا سموه أن تتضافر كل الجهود لتدعيم وتعزيز التعاون الدولي في المجال البيئي وأن تحقق قرارات وتوصيات القمة أهدافها المنشودة التي تتطلع إليها جميع الدول المشاركة من أجل حياة أفضل وأكثر استدامة وأمنا لشعوب الدول وأجيالها القادمة.



كما عبر سموه عن أصدق تمنياته بموفور الصحة والعافية، سائلا المولى القدير أن يكلل بالتوفيق جهود سموه الدؤوبة لخير ورفعة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.