أكد وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اليوم الاثنين التزام الكويت بتعهداتها بشأن الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050 في القطاع النفطي والغاز وعلى صعيد الدولة كلها في حدود عام 2060.



جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ سالم العبدالله لـ «كونا» على هامش أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (كوب27) المنعقد بمدينة شرم الشيخ.



وقال العبدالله إن الكويت شاركت اليوم في القمتين اللتين عقدتا في وقت متزامن «قمة الأطراف» بدعوة من الرئيس المصري والأمين العام للأمم المتحدة وقمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» بدعوة من ولي العهد السعودي والرئيس المصري.



وأوضح أن ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، شارك في القمتين ووجه خلالهما رسائل مهمة أبرز فيها جهود الكويت بشأن موضوع البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية.



واشار الى المشاريع التي تم تطبيقها وتنفيذها بالكويت للحفاظ على البيئة وتخفيض الانبعاثات، مؤكدا أن الكويت ملتزمة بكل تعهداتها منذ انطلاق أول مؤتمرات البيئة في العاصمة البرازيلية عام 1992 وصولا الى مؤتمر باريس عام 2015.



وأوضح العبدالله أن الهدف من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ هو الحصول على تعهدات واضحة بتواريخ محددة من الدول للوصول الى الحياد الكربوني مبينا أن الكويت تعهدت بالوصول الى ذلك عام 2050 «وهذا تعهد صلب وجدي وسنلتزم به».



وقال ان مبادرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حول الشرق الأوسط الأخضر ايجابية للعالم العربي ككل والمنطقة «وتأتي في وقت مهم جدا».



وأكد في هذا الصدد أهمية موضوع التشجير والمحافظة على الأشجار في المنطقة، مؤكدا أن الكويت لديها أهداف وبرامج عديدة ومتنوعة للتخضير والكويت ماضية فيها.