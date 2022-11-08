أسامة أبو السعود

أشاد رئيس نقابة العاملين بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبيك" سعد العجمي، بإعلان الرئيس التنفيذي بالوكالة وليد البدر، عن الحدث التاريخي لتشغيل مصفاة الزور واستكمال تشغيل وحدات المرحلة الأولى لمصفاة الزور وانطلاق عمليات أكبر مصفاة تكرير نفط في العالم .

وقال العجمي في تصريح صحافي، ان هذا الحدث التاريخي يثبت يوما بعد يوم مدى كفاءة وقدرة أبناء الكويت من عمّال شركة كيبيك على تحدي الصعاب وتحقيق أهم الإنجازات على مستوى العالم وخاصة أن تنفيذ أغلب مراحله تمت خلال أزمة كورونا المستجد .

واشاد العجمي بسواعد عمال شركة كيبيك ومواصلتهم العمل ليل نهار وخاصة الزملاء في مجموعات العمليات، والصيانة والخدمات الفنية والهندسية، والصحة والسلامة والبيئة، والأمن والإطفاء، لتحقيق هذا الانجاز التاريخي وغيره من الانجازات الكبيرة، مشيدا في الوقت ذاته بإدارة الشركة وما توفره من مناخ يشجع على العمل والابداع .

ولفت الى ان تشغيل المصفاة الأولى هو البداية ومن ثم تتلوها خطوات تشغيلية متعاقبة لتشغيل المصفاة الثانية والثالثة للوصول نحو التشغيل الكامل بالطاقة التكريرية القصوى لواحدة من أكبر مصافي التكرير في العالم.

وأعرب العجمي في ختام تصريحاته عن شكره وتقديره لكافة الجهود التي بذلت وأثبتت جدارتها في تحقيق هذا الإنجاز الوطني الذي سيساهم في تعزيز خطة التنمية لدولة الكويت، متمنيا المزيد من التقدم والازدهار لوطننا الحبيب تحت قيادتنا الحكيمة لحضرة صاحب السمو الامير الشيخ نواف الاحمد وسمو ولي عهده الامين الشيخ مشعل الاحمد .