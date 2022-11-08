في ظل دخول العالم "موسم الإنفلونزا"، تعود النصائح المتداولة بشأن تفادي أي إصابة فيروسية، ومنها الامتناع عن الخروج بشعر مبلل.

لكنّ خبراء بريطانيين دحضوا هذه النصيحة، وقالوا إنه لا علاقة للشعر المبلل بمدى احتمال إصابة الفرد بالزكام.

وفسّروا ذلك بالقول إن فيروسات الجهاز التنفسي التي تُسبّب نزلاتِ البرد تنتقل عبر سوائل الجسم مثل السعال والعطس.

وفي هذا السياق، فإن السبب الحقيقي وراء الإصابة بنزلات البرد في الشتاء، هو قضاءُ وقتٍ أطولَ في أماكن سيئة التهوية، أو الجلوسُ قرب أشخاص مصابين بالزكام، فهذه الظروف هي التي تعمل على نمو الفيروسات.

ولتجنب الزكام في فصل الشتاء، ينصح الخبراء باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، من الفاكهة والخضروات، وشرب كمية كافية من عصير البرتقال، وذلك لاحتوائه على فيتامين C الذي يحارب الفيروسات ويسرّع عملية الشفاء.