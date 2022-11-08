عبدالكريم العبدالله

حذر رئيس المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية ووزير الصحة الأسبق د.محمد الجارالله من "التزييف" و "التزوير" و "الفساد" في مختلف المجالات بصفة عامة ، وفي الشؤون الصحية بصفة خاصة ، مشيرا الى أنها اصبحت مشكلة عالمية تسعى كافة الدول الى صياغة معاهدات واتفاقيات من أجل توحيد الجهود والوصول إلى قوانين متناسقة وموحدة للقضاء على الفساد وتوابعه ومسبباته.

جاء هذا في كلمته خلال الندوة التي اقامها الاتحاد العربي لمكافحة الفساد والتزوير د.حمد المانع.

وبين د.الجارالله بأن من أهم الحلول لمواجهة الفساد هي "الحوكمة" بالقيادة الرشيدة وضمان إدارة المنظمات أوالمؤسسات بفعاليةد منوها الى أن الحوكمة تتلخص فى مفهوم الإدارة الرشيدة التى تتسم بالفعالية ، و الشفافية ، و المصداقية ، اضافة الى سرعة الإنجاز و التوجيه و فعالية الإشراف و العدالة مع المحاسبة و المسائلة بهدف المواجهة الحاسمة لتفشى القيادة السيئة و الفساد الإداري والمالي و افتقار الرقابة والإشراف والمساءلة وشفافية المعاملات.

واعتبر "الحوكمة" نظام للرقابة والتوجيه على المستوى المؤسسي لتحديد المسئوليات والحقوق والعلاقات مع جميع الفئات المعنية واصحاب المصالح stalk holders وتوضيح القواعد والإجراءات اللازمة لصنع القرارات الرشيدة المتعلقة بعمل المنظمة، علما انها نظام يدعم العدالة والشفافية والمساءلة المؤسسية ويعزز الثقة والمصداقية في بيئة العمل.

وأضاف : للشريعة الإسلامية جذور راسخة فى مفهوم الحوكمة فهى تعضد المبادئ التسعة الأساسية للحوكمة التي حددها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي: المشاركة ، سيادة القانون، الشفافية، الاستجابة، الإجماع العام، المساواة، الفاعلية والكفاءة، المساءلة، والرؤية الاستراتيجية ، ومدى تجذر هذه المبادئ في الشريعة الإسلامية

وافاد بأن هناك محاور أساسية لنجاح الحوكمة فى مكافحة الفساد، وهي وجود رغبة سياسية وطنية صادقة، و تحديث البنية التحتية لـ الكوادر الفنية و الإدارية ، و القانونية، و الجنائية ، بالاضافة الى التشريعية ، او الرقابية والمحاسبية، فضلا عن الثقافة الاجتماعية الرافضة للفساد في مختلف أشكاله، و مشاركة المجتمع المدني باعتباره أحد ّ الركائز الأساسية في محاربة ذلك كله ، و التواصل مع الشبكات الحلية والعالمية العاملة فى مجالات مكافحة الفساد والتزوير.

ونوه الى الحوكمة وأهميتها المطلقة فى مكافحة الفساد والتزوير، والتي أصبحت قضية عالمية وخاصة فى المجالات الصحية، بهدف تعزيز الصحة وزيادة فعالية النظم الصحية و تحقيق رغبات المستفيدن من الخدمات الصحية، مناشداً الجميع بتبنى نظم حوكمة فعالة لمكافحة الفساد والتزوير والتزييف .

وتطلع د.الجارالله الى اصدار الميثاق الإسلامي لمكافحة التزوير والتزييف عبر تشكيل لجنة شاملة من المنظمة الإسلامية والإتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف والإتحاد العربي للحوكمة وغيرهم من المؤسسات المعنية لإستصدار الميثاق الإسلامي لمكافحة التزوير والتزييف