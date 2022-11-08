الرشيدي: 80% زيادة في مراجعي "الرضاعة الطبيعية" في "الفروانية" خلال 2022

العيادة استقبلت أكثر من 8 آلاف استشارة ومراجعة خلال 10 أشهر

عبدالكريم العبدالله

كشف مدير منطقة الفروانية الصحية د. محمد الرشيدي، عن زيادة نسبة وأعداد المراجعين لعيادة الرضاعة الطبيعية في مستشفى الفروانية بنحو 80% خلال العام الجاري.

وقال الرشيدي في تصريح للصحافيين صباح اليوم، على هامش احتفال منطقة الفروانية الصحية بأسبوع تشجيع الرضاعة الطبيعية تحت عنوان "نحن نثقف وندعم كافة النشاطات التي تحفظ وتزيد من نسب الرضاعة الطبيعية في الكويت"، إن عيادة الرضاعة الطبيعية في مستشفى الفروانية استقبلت أكثر من 8 آلاف استشارة ومراجعة خلال الشهور العشرة الماضية، لافتا إلى استقبال أقل من 1000 استشارة في العام 2019.

وأضاف أن عيادة الرضاعة الطبيعية في مستشفى الفروانية تستقبل أكثر من 30 استشارة يوميا، مشيرا إلى أنه نظرا للإقبال المتزايد على هذه العيادة يتم حاليا تدريب 4 مستوصفات حاليا لافتتاح عيادات للرضاعة الطبيعية مماثلة فيها.

وأكد الرشيدي، افتتاح عيادة استشارات الرضاعة الطبيعية في مركز عبد الله المبارك الصحي، غدا الخميس، على أن يعقبها افتتاح عيادات مماثلة في مراكز العارضية والعصيمي والرابية الصحية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

من جانبها أكدت رئيسة قسم الأطفال الخدج والعناية المركزة لحديثي الولادة، ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لتغذية الأمهات والرضع وصغار الأطفال في منطقة الفروانية الصحية د. ريما الصوان، أن دعم الرضاعة الطبيعية لا يقتصر على فعاليات واحتفالات لمدة أسبوع أو أقل أو أكثر، لكنه عمل دوؤب ومستمر من كافة العاملين في مجال رعاية ما حول الولادة.

وقالت الصوان إن احتفال منطقة الفروانية الصحية بأسبوع تشجيع الرضاعة الطبيعية، الذي جاء تحت رعاية مدير المنطقة د. محمد الرشيدي، يهدف إلى التعريف بالخدمات التي نقدمها للأمهات وحديثي الولادة لتشجيع الرضاعة الطبيعية منذ الحمل وحتى ما بعد الولادة.

وأوضحت أن اليوم التوعوي يهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية من اليوم الأول وحتى الشهر السادس من الولادة، مشددة على ضرورة أن تكون الرضاعة طبيعية خالصة بدون إي إضافات، واستمرارها بعد الستة أشهر إلى سنتين مع إدخال أغذية تكميلية.

وشددت على ضرورة ترسيخ الاعتقاد بأن الرضاعة الطبيعية هي التغذية المثالية والأساسية لحديثي الولادة، لافتة إلى أهمية دعم الأمهات بمتابعتهن أثناء مكوثهن في المستشفى وتدريبهن على الأساليب السليمة للإرضاع.

وأكدت د. ريما الصوان أن محور هذه الأسبوع للعام 2022 هو أن لكل فرد دور في مساعدة الأم بالرضاعة الطبيعية.