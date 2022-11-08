أكد النائب أسامة الشاهين أن تكويت القضاء تأخر كثيرا رغم أن هذا التكويت يحظى بإجماع شعبي، إلى جانب التأكيدات الحكومية المستمرة بتنفيذه، مشيرا إلى ان ما تم الكشف عنه من عدد المقبولين الكويتيين في النيابة العامة يخالف هذا التوجه الرسمي والشعبي.

وأضاف الشاهين في تصريح صحافي، أن القضاء والمحاكم سلطة عامة هامة ، وتكويت القضاء يتعلق بأحد مظاهر السيادة الوطنية الذي تأخر كثيرا رغم قدم القضاء في الكويت بدءا من القضاء الشرعي وانتهاء بالقضاء المعاصر، مشيرا إلى أنه وجه سؤالا إلى وزير العدل عن الدفعة الأخيرة لقبول وكلاء النيابة .

وقال ان القرار الإداري لم يصدر حتى الآن ولكن الكشف المتداول أثار تساؤلات عن سبب قلة عدد المقبولين والذي لا ينسجم مع خطة تكويت مرفق القضاء ولا يحققها رغم إعلان القضاة عن تكويت كامل لهذا المرفق خلال سنتين أو ثلاث.

وأضاف سألت عن عدد المقبولين والمتقدمين ورئيس وأعضاء لجنة المقابلات وخطط مجلس القضاء للتكويت، وعن سبب خلو أو محدودية كلية الشريعة ضمن هذه الدفعة ، ولماذا خلت الدفعة من خريجي الشريعي خلافا للدفعات السابقة التي كان بها "كوتة" متعارف عليها لخريجي الشريعة انسجاما مع الواجب الشرعي ،والدستور الذي جعل الشريعة مصدرا أساسيا للتشريع.

وقال سألت أيضا عن عدم استغلال الامكانية المتاحة في قانون تنظيم القضاء لتعيين ذوي الخبرة و الدكاترة والمحامين في مناصب قيادية بشكل مباشر وهو ما يعجل في التكويت،كما سألت عن سبب عدم زيادة عدد الدفعة والاستعانة بالتدريب الصباحي والمسائي ،في حال التذرع بقلة عدد المقاعد المتوافرة لتدريبهم ، معربا عن أمله في الحصول على إجابات سريعة وحلول عملية لاستعجال تكويت القضاء.

ولفت الشاهين إلى انه بالإمكان الاستفادة من اقتراح "معاون القضاء" حتى يكون لدينا تسلسل متدرج للقضاء كما هم التسلسل في وكيل النيابة طبقا لاقتراح الوزير الأسبق فالح العزب.