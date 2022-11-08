قال متحدث قضائي، اليوم الثلاثاء، إن شخصا قتل 51 مصلياً في مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية في مارس 2019 قدم استئنافاً على حكم بسجنه مدى الحياة.

وكان ذلك أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في تاريخ نيوزيلندا.

وقال كريس أبراهام المتحدث باسم محكمة الاستئناف في نيوزيلندا إنه "لم يُحدد في هذه المرحلة موعد جلسة لنظر الاستئناف".

يشار إلى أن برينتون تارانت، وهو مواطن أسترالي، كان قد اقتحم المسجدين وأطلق النار عشوائياً من سلاح نصف آلي على المسلمين المتجمعين لأداء صلاة الجمعة وبث عمليات القتل على الهواء مباشرة باستخدام كاميرا مثبتة في رأسه.

وقال قاضي المحكمة العليا كاميرون ماندر في كرايستشيرش إن الحكم بمدة محددة لن يكون كافياً.

وعند إصدار الحكم قال القاضي أيضا "جرائمك تنضح بشر هائل لدرجة أنه حتى لو تم احتجازك حتى وفاتك فلن تستنفد متطلبات العقوبة والإدانة".

كما وصفه القاضي بالقول: "أنت، بحسب تقديري، خال من أي تعاطف مع ضحاياك".

وحُكم على برينتون تارانت في عام 2020 بالسجن مدى الحياة دون عفو مشروط بتهمة قتل 51 شخصا ومحاولة قتل 40 آخرين في مسجدين في كرايستشيرش، أكبر مدينة في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا.

كانت هذه هي المرة الأولى التي تحكم فيها محكمة في نيوزيلندا على شخص بالسجن مدى الحياة.

في نوفمبر 2021، قال توني إليس، محامي تارانت آنذاك، إن موكله يفكر في استئناف الحكم، مضيفا أن إقراره بالذنب انتُزع بالإكراه.

وقال المحامي إليس في رد عبر البريد الإلكتروني اليوم الثلاثاء إنه لم يعد يمثل تارانت.