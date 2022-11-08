بدأ الأميركيون التصويت في انتخابات منتصف الولاية، في ظل محاولة الجمهوريين الحصول على غالبية في الكونغرس من شأنها أن تشل جدول أعمال الرئيس جو بايدن للسنتين المقبلتين، وتمهد الطريق أمام عودة سلفه دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وبدأت مراكز الاقتراع في الساحل الشرقي فتح أبوابها عند الساعة السادسة صباحا (11.00 بتوقيت غرينتش) وفيما يجري التنافس على السيطرة على كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أدلى أكثر من 40 مليون شخص بأصواتهم خلال التصويت المبكر في جميع أنحاء البلاد.

ويراهن بايدن وترامب بمستقبلهما السياسي على هذه الانتخابات.

ودعا الرئيس الديموقراطي البلاد إلى «الدفاع عن الديموقراطية» في الوقت الذي وعد سلفه الجمهوري بـ «إعلان مهم» الأسبوع المقبل، مفسحا المجال أمام تكهنات بشأن إعلان ترشحه للبيت الأبيض.

ويتم تجديد مقاعد مجلس النواب بالكامل وثلث مقاعد مجلس الشيوخ إضافة إلى مجموعة من المناصب المحلية. كذلك، تشهد أربع ولايات استفتاء على الحق في الإجهاض، وهي كاليفورنيا وفيرمونت وكنتاكي وميشيغان.

وبعد حملة شرسة ركزت على التضخم، يبدو الجمهوريون واثقين بشكل متزايد من فرصهم في تجريد جو بايدن من غالبيته الديموقراطية في الكونغرس.

وتعد انتخابات نصف الولاية التي تجرى بعد عامين من الانتخابات الرئاسية للعام 2020، استفتاء على الرئيس الحالي. ولكن تجدر الإشارة إلى أنه نادرا ما يخرج حزب الرئيس منتصرا من هذا الاقتراع.

وسعى معسكر جو بايدن لكسب الأصوات من اليسار والوسط عبر تصوير المعارضة الجمهورية على أنها تهديد للديموقراطية والمكتسبات الاجتماعية مثل الحق في الإجهاض.

وقال الرئيس البالغ من العمر 79 عاما خلال تجمع مساء الاثنين في ميريلاند الواقعة على مشارف واشنطن «نحن ندرك جيدا أن ديموقراطيتنا في خطر».

ولكن ارتفاع الأسعار - بمتوسط 8.2% خلال عام - يبقى الشغل الشاغل للأميركيين، في الوقت الذي يبدو أن جهود جو بايدن للظهور على أنه «رئيس الطبقة الوسطى» لم تعط النتيجة المرجوة.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس عشية الانتخابات تراجع شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن إلى 39%، مما يعزز توقعات المراقبين المستقلين لانتخابات التجديد النصفي‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬للكونغرس بأن الحزب الديموقراطي في طريقه لأن يتكبد الخسارة.

وبين استطلاع الرأي الذي أجري على مدار يومين أن تأييد الأميركيين لأداء بايدن تراجع نقطة واحدة، ليقترب من أدني مستوى وصل إليه خلال ولايته.

ويعزز تراجع شعبية باين التوقعات بأن يفوز الجمهوريون بالسيطرة على مجلس النواب ومن المحتمل أيضا مجلس الشيوخ بأغلبية ضئيلة.

وفي هذا السياق، تسلط الأضواء على بنسلفانيا المركز السابق لصناعة الصلب، حيث يواجه الجراح الجمهوري المليونير محمد أوز المدعوم من دونالد ترامب، رئيس البلدية الديموقراطي لمدينة صغيرة جون فترمان وهو أصلع ذو بنية ضخمة، على أحد أكثر المناصب المتنازع عليها في مجلس الشيوخ.