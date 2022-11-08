تقدم النائب عبدالله الأنبعي باقتراح برغبة باستمرار العمل في مستوصفي جابر الأحمد وشمال غرب الصليبخات على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.

ونص الاقتراح على ما يلي:

نظرا لما يعانيه سكان منطقتي جابر الأحمد وشمال غرب الصليبخات من إغلاق المستوصف يوميا مساء، ما يؤدي الى تكبد المرضى عناء ومشقة كبيرة من الذهاب الى مستوصفات مناطق أخرى.

لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

استمرار العمل في مستوصفي جابر الأحمد وشمال غرب الصليبخات 24 ساعة، وذلك طوال أيام الأسبوع، مع تزويد تلك المستوصفات بكافة الكوادر الطبية والتمريضية والأجهزة اللازمة لخدمة سكان هذه المناطق.