محمد الجلاهمة

استطاع رجال الجمارك في مطار الكويت T5 ضبط وافدين بحوزتهما ما يقارب 434 كبسولة مؤثرات عقلية ونحو نصف كيلو من مادة القرطوم المخدرة، وذلك بعد وصولهما إلى البلاد.

وكشف مراقب مطار الجزيرة T5 أن أحد المفتشين الجمركيين بالمطار تمكن من ضبط وافد من إحدى الجنسيات العربية وبحوزته عدد ما يقارب (434) كبسولة مؤثرات عقلية، وذلك بعد أن قام المفتش الجمركي بتفتيش حقائبه، وعثر على تلك الكبسولات مخبأة في حقيبة ملابسه الشخصية.

وأضاف أنه تم ضبط وافد آسيوي كان بحوزته عدد (10) أكياس بلاستيكية بداخلها مادة القرطوم المخدرة، تزن نحو نصف كيلو غرام، كان قد أخفاها بين الملابس.

وقال مراقب مطار الجزيرة T5 إن العمل يسري على قدم وساق، وعلى مدار الساعة بالمطار، وأكد أنه لا تهاون في إجراءات التفتيش، والضبطيات هي خير دليل على تكاتف الجميع في مكافحة المخدرات.

من جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد، إن نسبة ازدياد عمليات ضبط المهربين في المطارات تدل على فراسة وفطنة المفتشين والمفتشات بالجمارك، شاكرا جميع منتسبي الإدارة العامة للجمارك، وحذر كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد.