اختارت مجلة بيبول كريس إيفانز بطل فيلم (كابتن أمريكا) "أكثر الرجال جاذبية على قيد الحياة" لعام 2022، بعد أن حصل بول رود، زميله في عالم مارفل، على اللقب في عام 2021.

وقال إيفانز، الأعزب البالغ من العمر 41 عاما، إن اللقب "يبدو وكأنه شكل غريب من التباهي المتواضع". ومع ذلك، كان حريصا على مشاركة ذلك الخبر مع أكبر معجبيه- والدته.

وأضاف للمجلة في مقابلة "ستكون أمي سعيدة للغاية... إنها فخورة بكل ما أفعله ولكن هذا شيء يمكنها التباهي به حقا".

نمت شعبية إيفانز على مر السنين بداية من بطولة واحد من أوائل المسلسلات التلفزيونية التي قدمها (أوبوزيت سيكس) "الجنس الآخر" في عام 2000 إلى فيلم ستيف روجرز/ كابتن أمريكا عام 2019.

وعلى الرغم من الجوائز العديدة التي نالها في هوليوود، فإن نجم (جراي مان) "الرجل الرمادي" لديه تطلعات خارج التمثيل، تشمل الزواج والأبوة.

قال إيفانز "هذا شيء أريده تماما".

وأضاف "بعض الأشياء تريدها لك وحدك، أو لعائلتي وأصدقائي فقط. الجانب الأكثر إمتاعا في حياتي المهنية الآن هو الشعور بالأمان بما يكفي للابتعاد عن الضغوط والاسترخاء. أشعر أن لدي قدرا أكبر من الحرية في قضاء بعض الوقت بعيدا عن الصناعة وما زلت أعثر على مشاريع ستشبع رغبتي الإبداعية عندما أعود".

وفي حين لم يتعود إيفانز بعد على الوصف الجديد، فقد أخبر (بيبول) بأنه سينظر باعتزاز إلى هذا اللقب عندما يصبح "عجوزا مترهلا".