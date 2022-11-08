قدمت الممثلة ريبل ويلسن إلى العالم مولودتها الجديدة رويس ليليان من خلال منشور على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام

ولدت ابنة ويلسن عبر أم بديلة وقالت النجمة (42 عاما) إنها تشعر بسعادة غامرة لإبلاغ جمهورها بهذا الخبر عبر حسابها.

وأضافت ويلسن "أشعر بفخر كبير أن أعلن ولادة ابنتي الأولى، رويس ليليان، الأسبوع الماضي عن طريق أم بديلة ولا يسعني أن أصف الحب الذي أحمله لها، إنها معجزة جميلة!".

وأضافت "ممتنة لكل من شارك في هذا (أنتم تعرفون أنفسكم)، لقد استغرق التحضير لهذا الأمر سنوات... أريد أن أشكر الأم البديلة الرائعة التي حملت ابنتي وأنجبتها بعناية. أشكرك على مساعدتي في أن أؤسس أسرتي الخاصة، إنها هدية مذهلة".