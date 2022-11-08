أعلنت عدة متاحف في سنغافورة أنها بصدد تقديم برامج للزوار المصابين بالخرف، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في عدد المصابين بهذه الحالة.

وذكرت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية أن أحدث الإحصاءات تشير إلى أن نحو 86 ألف شخص هنا يعانون من المرض حاليًا، إلا أن الخبراء يعتقدون بأن هذا الرقم قد يتجاوز 130 ألف شخص بحلول عام 2030.

ويُنظم المتحف الوطني بسنغافورة بالفعل جولات لكبار السن المصابين بالخرف لتشجيع المشاركين على مشاركة ذكرياتهم مع الآخرين. ويتم إجراء هذه الجولات أيضًا عبر الإنترنت بشكل إفتراضي لأولئك الذين لا يستطيعون القيام برحلة شخصيًا.

وأوضح مسئولو المتحف أنه يحتوي على مجموعة واسعة من القطع الأثرية التي تجلب اهتمام العديد من كبار السن، وهو ما أدى إلى إقبال المزيد من المتاحف على تقديم برامج صديقة للمصابين مع ارتفاع عدد الأشخاص المصابين بالخرف.