تريد المفوضية الأوروبية التخفيف عن المجتمعات التي تتعرض مواردها لضغوط جراء مستويات عالية من السياحة المرتبطة بشعبية شركة "أير بي إن بي" للحجز والتأجير على الانترنت، وخدمات تأجير أخرى قصيرة الأجل عبر تطبيق قواعد جديدة للشفافية.

ومن المقرر أن تتبادل منصات حجز الإقامة مثل "أير بي إن بي" و"بوكينج دوت كوم" بيانات بشأن عدد الضيوف والمدة ومكان إقامتهم مع السلطات المحلية لمساعدة المجتمعات على التكيف استجابة لذلك.

وقالت المفوضة الأوروبية لحماية المنافسة ومكافحة الاحتكار مارجريت فيستاج: "نحن نجعل ذلك من الأيسر على الجهات المضيفة والمنصات، سواء صغار أو كبار، للمساهمة في تحقيق شفافية أكبر في القطاع".

ووفقا للمفوضية الأوروبية، تشكل الإيجارات على المدى القصير ربع حالات الإقامة السياحية في الاتحاد الأوروبي. ويقوم 89% من المواطنين الأوروبيين بتذكية الخدمة لآخرين، ما يزيد من شعبية الخدمة".

غير أن مدى توفر مثل هذه الإقامات، يؤدي إلى توترات في المجتمعات التي تعاني من نقص المساكن في وجهات سياحية مشهورة مثل برشلونة وأمستردام.

وبموجب الاقتراحات، يتعين على الشركات التي تقدم إيجارات قصيرة الأجل، أن تسجل العقار في برنامج وطني. ويتعين على المنصات الالكترونية التحقق من التسجيل وعرضه مع السلطات الوطنية.