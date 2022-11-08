قام وفد من جمعية المهندسين برئاسة م.فيصل العتل بزيارة الى مقر سفارتنا في لندن، حيث التقوا سفيرنا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بدر العوضي، وذلك في إطار اطلاع الجهات الرسمية على جهود الجمعية وتواصلها مع المنظمات الهندسية البريطانية.

وفي هذا السياق، قال العتل: يهدف المهندسون الكويتيون إلى اطلاع المسؤولين والمعنيين على نتائج لقاءاتهم المهنية مع نظرائهم البريطانيين، متوجها بالشكر إلى السفير العوضي وأعضاء السفارة على اهتمامهم بأبناء الكويت في بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، واطلاعهم على هدف الزيارة ولقاءاتهم التي تمت بدعوة من الخارجية البريطانية ونظمتها السفارة في الكويت.

وقد ضم الوفد كلا من أمين السر م.فهد العتيبي وأمين السر المساعد م.حمود الهدية وعضوي مجلس الإدارة د.م.شروق الجاسر وم.علي محسني.