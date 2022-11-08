أكد رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس أن بلاده تعتزم بدء التنقيب عن الغاز الطبيعي في جنوب غرب جزيرة كريت خلال الايام المقبلة.

وقال ميتسوتاكيس في حوار تلفزيوني مساء أمس الاثنين إن الهدف هو معرفة ما إذا كان يمكن لليونان استخراج الغاز الطبيعي في وقت أزمة الطاقة.

وهذا الأمر يعد مهما ليس فقط بالنسبة لليونان، ولكن أيضا للاتحاد الأوروبي.

وتم تكليف شركة إكسون موبيل الأمريكية للنفط بالتنقيب عن الغاز بالتعاون مع شركة الطاقة الحكومية " EDEY".

ومن شأن التنقيب عن النفط تأجيج الخلاف بين اليونان وتركيا.

ووفقا لاتفاق مع ليبيا، رفضت تركيا حق اليونان في أن تكون لها منطقة اقتصادية خاصة جنوب كريت وفي جزر يونانية أخرى عام .2019 ويعتقد أن المنطقة غنية برواسب الغاز الطبيعي. وقد أدان الاتحاد الأوروبي الاتفاق.