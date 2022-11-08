أعلنت إدارة المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون برئاسة الكاتب الصحفي صفوت يوسف، فوز الفيلم الروائي المصري"سعاد" بجائزة أفضل فيلم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الثانية من المهرجان دورة النجم يحيي الفخراني.

وكشفت إدارة المهرجان عن فوز عدد من الأفلام المصرية بالمسابقة الرسمية فئة الأفلام الروائية الطويلة برئاسة المخرج الكبير هاني لاشين، وهى جائزة أفضل ممثل وحصل عليها الفنان ماجد الكدواني عن دوره في فيلم "برا المنهج"، وفوز الفنانة إلهام شاهين بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم"حظر تجول"،وفوز فيلم"أبو صدام"لنادين خان بجائزة العمل الروائي الأول.

فيلم"سعاد"يقدم نظرة أنثوية قوية حول التأثيرات المشوشة لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال استعراض علاقة شقيقتين في سن المراهقة، تعيش إحداهما حياة سرية على الموقع الافتراضي "فيسبوك"، وتدعى "سعاد" بالغة من العمر 19 عاما، وهي أكبر من شقيقتها، وتعيش مع أسرتها المحافظة في مدينة الزقازيق.

ورغم انصياع"سعاد" لتعليمات أسرتها، إلا أن لديها حياة سرية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أنها تبتكر العديد من الهوايات لنفسها، وتهيمن هذه الحياة الافتراضية والخفية على تقدير "سعاد" المتدني لذاتها، وتقرر أختها الصغرى والتي تراقب كل تحركات سعاد أن تمسك بزمام حياتها على أرض الواقع، الفيلم سيناريو محمود عزت، وإنتاج مصري تونسي مشترك.