ذكرت شبكة ((سي أن بي سي)) يوم الجمعة نقلا عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الولايات المتحدة تشهد أعلى معدلات علاج من الانفلونزا في المستشفيات منذ أكثر من عقد مع تعرض الأطفال وكبار السن للخطر.

وقال التقرير "انحسرت الأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي خلال جائحة كوفيد-19 بسبب تدابير التخفيف مثل الأقنعة والتباعد الاجتماعي. ولكن مع بدء الناس في العودة إلى روتينهم الطبيعي والاختلاط الاجتماعي بدون أقنعة، عادت الفيروسات بشكل كبير".

وأصيب ما لا يقل عن 1.6 مليون شخص بالانفلونزا حتى الآن هذا الموسم حيث تم نقل 13 ألف شخص إلى المستشفيات فيما توفي 730 شخصا، وفقا لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية.

وقال التقرير "يتم نقل حوالي 3 مرضى إلى المستشفى للعلاج من الأنفلونزا من بين كل 100 ألف شخص مصاب بالفيروس في الوقت الحالي وهو أعلى معدل منذ عام 2010".

وأضاف أن معدل الاستشفاء الحالي يقارب خمسة أضعاف ما سُجل خلال موسم ما قبل الجائحة عام 2019.