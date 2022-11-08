قال المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إن اقتصاد الاتحاد يتجه إلى الانكماش خلال الشهور المقبلة في الوقت الذي يكافح فيه لمواجهة أزمة الطاقة والتضخم المرتفع.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن باولو جينتيلوني المفوض الاقتصادي كان يتحدث قبل تجمع لوزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل وقبل أيام قليلة من إعلان توقعات الخريف الاقتصادية للمفوضية الأوروبية.

وقال جينتيلوني "مازال لدينا ربع سنة موجب، والذي لم يكن واضحا، مع أنباء إيجابية... لكن بالطبع نعرف أيضا أن الاقتصاد يتباطأ والانكماش قادم على الأقل خلال شهور الشتاء".

وردا على سؤال عن التوقعات الاقتصادية المنتظر إعلانها من جانب المفوضية الأوروبية، قال فالديس دومبروفيسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية للصحفيين إنها "ستشير إلى تزايد حالة ضعف الاقتصاد وتؤكد مستوى التضخم المرتفع".

ويتوقع استمرار تباطؤ التضخم، مع استمرار أسعار الطاقة المرتفعة، والإجراءات الموجهة التي تم اتخاذها لخفض التضخم، في حين يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة|

ويناقش وزراء مالية منطقة اليورو الاجراءات التي تم اتخاذها في عدة دول لمواجهة ارتفاع الاسعار، وكيفية تنسيق الاجراءات في المستقبل بدون زيادة التضخم.

كما سيستمع الوزراء لأول تقرير للمفوضية بشأن خطط الموازنات الوطنية لعام .2023