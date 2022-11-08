قالت وزارة المالية في اليابان، إن تدخل الحكومة لضخ كميات من الدولار الأمريكي في سوق الصرف كلفها نحو 83ر2 تريليون ين (19 مليار دولار) يوم 22 أيلول/سبتمبر الماضي وهو أكبر مبلغ ينفق في يوم واحد، حسبما أفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

ومنذ أول تدخل للدولة منذ 24 عاما لدعم الين، من المرجح أن السلطات النقدية اليابانية تدخلت عدة مرات، مما دفع مصادر السوق إلى تقدير مبلغ أكبر بكثير تم إنفاقه بالفعل.

وقبل تدخل الحكومة في 22 أيلول/ سبتمبر، كانت أكبر عملية يومية لشراء الين وبيع الدولار بمبلغ 62ر2 تريليون ين في 10 نيسان/ أبريل .1998

وكشفت بيانات منفصلة أن احتياطي اليابان من النقد الأجنبي، الذي كانت تستخدمه للتدخل في السوق، تراجع إلى 19ر1 تريليون دولار في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبلغ الاحتياطي، الذي يتكون من مجموعة متنوعة من الأصول، من بينها الأوراق المالية الأجنبية والودائع والذهب، 24ر1 تريليون دولار في الشهر السابق على ذلك.