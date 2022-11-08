الفرق الطبية التابعة للخدمة قامت بعمل 977 زيارة خلال الفترة من 12 مايو إلى 3 نوفمبر الجاري

حريصون على تقديم الخدمة انطلاقا من حرص الوزارة على ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وتعزيز العيش الكريم للمواطن

عبدالكريم العبدالله

أعلنت مدير الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية د. دينا الضبيب، عن ضم تخصصات طبية جديدة لخدمة تقديم الرعاية الصحية في المنازل لفئة طريحي الفراش «كبار السن - ذوي الإعاقة»، ومن بين أبرزها تخصصات النطق والبلع والعيون والرعاية التلطيفية والعلاج بالعمل.

وأشارت د. الضبيب الى قيام الفرق الطبية التابعة للخدمة بعمل 977 زيارة طبية منزلية خلال الفترة من 12 مايو حتى 3 نوفمبر الجاري وفق تقرير الإحصائيات الدورية للخدمة.

وأوضحت أن الزيارات شملت تنفيذ 437 زيارة في محافظة العاصمة، و69 في محافظة حولي، و140 في محافظة الفروانية، و77 في محافظة مبارك الكبير، و153 في محافظة الأحمدي، و101 حالة في محافظة الجهراء.

وتضمنت الزيارات المنزلية متابعة كبار السن وذوي الإعاقة من أصحاب الحالات المزمنة عبر فرق طبية متعددة التخصصات، لافتة إلى أن من بين أبرز الخدمات الصحية المقدمة خلال الزيارات: خدمة الاستشارات الطبية، والخدمات التمريضية، والعلاج الطبيعى، والاستشارات الدوائية، وإجراءات الفحوصات المخبرية، وخدمات صحة الفم والأسنان، والتغذية العلاجية، فضلا عن التخصصات الجديدة التي شملتها الخدمة، حيث يتولى أعضاء الفريق وفق تخصصاتهم تقديم خدمة تكاملية.

وجددت د. الضبيب الإشارة إلى أن تقديم طلب الخدمة يكون عبر موقع الوزارة، وذلك من يوم الأحد إلى الخميس، (من الساعة 8 صباحا - 7 مساء)، عدا الخميس (من الساعة 8 صباحا - 1 ظهرا)، مع إرفاق التقارير الطبية الخاصة بالمراجع، كما بالإمكان التقديم وطلب الخدمة من خلال المركز الصحي وفقا لمنطقة السكن.

وجددت د. الضبيب تأكيد تواصل تقديم الخدمة انطلاقا من حرص الوزارة على ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية، وتعزيز العيش الكريم للمواطن، استنادا إلى مرتكزات خطة التنمية ورؤية كويت جديدة 2035 بشأن الخدمة الصحية والاستمرار في الارتقاء بمستوى جودتها وتقديمها وفق أفضل المعايير للمواطنين.