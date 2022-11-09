تراجعت عملتا بيتكوين وإيثر إلى أدنى مستوياتهما في أسبوعين، اليوم الثلاثاء، بعد تجدد الركود في الرمز المميز لبورصة العملات المشفرة FTX ووسط حذر أوسع قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية وبيانات التضخم.

انخفضت العملة المشفرة الأكبر بنسبة 6.4٪ لتصل إلى 19370 دولارًا، بينما خسرت منافستها إيثر ما يصل إلى 9٪ متراجعة إلى 1434 دولارًا، وكلتاهما عند مستويات غير مسبوقة منذ 25 أكتوبر. كما انخفضت أسعار سولانا بنسبة 20٪ تقريبًا.

كتب إد مويا، كبير محللي السوق في Oanda، في مذكرة يوم الاثنين: "يبدو أن بيتكوين لا تزال قائمة على كونها أصلًا محفوفًا بالمخاطر، وهذا يعني أنها قد تكافح قبل أن نتجاوز كلا من انتخابات التجديد النصفي وتقرير التضخم"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

يرجع السبب في عمليات البيع جزئيًا إلى انخفاض رمز FTX التي أسسها Sam Bankman-Fried إلى ما دون المستوى الذي اقترحته شركة تابعة كسعر عرض، بعد زيادة عمليات السحب التي تم إطلاقها عندما أعلنت منصة Binance المنافسة عن خطط لبيع جميع الرموز المميزة.

وكافحت العملات المشفرة هذا العام جنبًا إلى جنب مع الأصول الأخرى عالية المخاطر، حيث رفعت البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع.

يوم الأحد الماضي، أعلن Changpeng Zhao، الرئيس التنفيذي لـ Binance، أكبر منصة تداول للعملات المشفرة، عن خطط لبيع ما يقرب من 530 مليون دولار من FTT، وهو الرمز الأصلي لشركة FTX.

وعرضت كارولين إليسون، المديرة التنفيذية لشركة Alameda Research التابعة لـ FTX، في وقت لاحق شراء جميع وحدات FTT من Binance بسعر 22 دولارًا.

قال فيجاي أيار، نائب رئيس تطوير الشركات والشؤون الدولية في منصة التشفير Luno: "يبدو أن المخاوف بشأن FTX و Alameda تسبب توترًا في الأسواق، مما يؤثر على جميع العملات المشفرة حاليًا".

كما كتب مارك نيوتن، رئيس الاستراتيجية الفنية في Fundstrat، في مذكرة يوم الاثنين، أن هبوط عملة بيتكوين إلى ما دون 20039 دولارًا يشير إلى احتمال مزيد من الانخفاض لاختبار 18000 دولار. وأضاف: "أي إغلاق يومي أقل من 18000 دولار سيكون سلبيًا للغاية وسيؤجل بالتأكيد أي ارتفاع"، بحسب "بلومبرغ".