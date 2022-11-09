قالت وزارة العدل الأميركية يوم الاثنين، إنها صادرت حوالي 3.36 مليار دولار من عملات بيتكوين المسروقة خلال حملة لم يعلن عنها سابقاً في العام 2021، على مقر إقامة أحد المطلوبين للعدالة والمعروف باسم جيمس تشونغ.

اعترف تشونغ يوم الجمعة بأنه مذنب في تهمة احتيال عبر الهاتف تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عاما.

وقالت وزارة العدل، إن السلطات الأميركية صادرت حوالي 50676 وحدة بيتكوين، بقيمة تزيد عن 3.36 مليار دولار، من تشونغ أثناء تفتيش منزله في غينزفيل جورجيا، في 9 نوفمبر 2021. وتعد تلك ثاني أكبر عملية مصادرة مالية لوزارة العدل حتى الآن، بعد مصادرتها 3.6 مليار دولار من العملة المشفرة المسروقة المرتبطة باختراق لمنصة العملات الرقمية Bitfinex، والذي أعلنت عنه وزارة العدل في فبراير.

ووفقاً للسلطات، سرق تشونغ عملة بيتكوين من سوق غير قانونية تسمى "طريق الحرير" Silk Road، وهو منتدى ويب مظلم يتم فيه شراء وبيع المخدرات وغيرها من المنتجات غير المشروعة بالعملة المشفرة. وتم إطلاق منتدى طريق الحرير في العام 2011، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي أغلقه في العام 2013. ويقضي مؤسسه، روس ويليام أولبريشت، حكماً بالسجن مدى الحياة، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC".

وفقاً للمنطقة الجنوبية في نيويورك، استغل تشونغ نقاط ضعف السوق لتنفيذ الاختراق.

وقال الوكيل الخاص المسؤول تايلر هاتشر، من دائرة الإيرادات الداخلية - التحقيقات الجنائية، إن تشونغ استخدم "مخططاً معقداً" لسرقة بيتكوين من طريق الحرير.

وفقاً للبيان الصحافي، أنشأ تشونغ 9 حسابات احتيالية على طريق الحرير في سبتمبر 2012، يمول كل منها ما بين 200 و2000 بيتكوين. ثم أطلق أكثر من 140 معاملة في تتابع سريع، مما خدع نظام معالجة السحب في السوق لإصدار ما يقرب من 50000 بيتكوين في حساباته. ثم قام تشونغ بتحويل بيتكوين إلى مجموعة متنوعة من عناوين المحفظة وكلها تحت سيطرته.

من خلال تحليل blockchain والعمل الشرطي، تمكن خبراء إنفاذ القانون وتحليل شبكات سلاسل الكتل من استرداد أكثر من 50000 عملة بيتكوين من تشونغ. حتى أنهم اكتشفوا عملة مشفرة مخزنة على جهاز كمبيوتر مغطى ببطانيات ومخبأ في خزانة الحمام، وفقاً للبيان الصحافي.

تُظهر السجلات العامة أن تشونغ كان الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أنشأها بنفسه تدعى JZ Capital LLC، والتي سجلها في جورجيا في العام 2014. ووفقاً لملفه الشخصي على LinkedIn، ركز عمله هناك على "الاستثمارات ورأس المال الاستثماري".

كما يوضح ملفه الشخصي أيضاً أنه كان "مستثمراً كبيراً في وقت مبكر من ظهور عملات بيتكوين ولديه معرفة واسعة بأعمالها الداخلية" وأن لديه خبرة في تطوير البرامج في لغات برمجة الكمبيوتر.