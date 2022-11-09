قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق في بوسطن إن الركود في الولايات المتحدة محتمل للغاية في العام المقبل، مع رفع البنك المركزي لمعدلات الفائدة لوقف التضخم المتسارع.

وذكر "إريك روزنغرين" في تصريحات لمحطة "سي إن بي سي"، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع معدل الفائدة لأكثر من 5% قبل أن يتوقف عن الزيادة، ما قد يدفع الاقتصاد لركود معتدل في عام 2023.

وأضاف: "أعتقد أنه من المرجح للغاية أن يعاني الاقتصاد الأمريكي من ركود معتدل في العام المقبل، أرى أن معدلات الفائدة النهائية قد تصل إلى أكثر من 5.5%".

ورفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي، لتصل إلى 3.75% و4%، مع توقعات الأسواق بوصول الفائدة إلى أكثر قليلًا من 5% بحلول شهر مايو المقبل.

ويعتقد "روزنغرين" أن وصول الفائدة لذروة عند 5.5% في العام المقبل قد يدفع معدل البطالة إلى ما يتراوح بين 5% و5.5% مقابل 3.7% بنهاية شهر أكتوبر الماضي.



