ثامر السليم

أكد مدير ادارة الحضانة العائلية بوزارة الشؤون د.خالد العجمي أن الكويت رائدة في حماية الطفل والمحافظة على حقوقه ومكتسباته وتولي هذه الفئة اهتماما كبيرا.



جاء ذلك خلال ورقة عمل قدمها أثناء انعقاد المؤتمر العربي الأفريقي الأول للمسؤولية المجتمعية نحو حقوق الطفل بجمهورية السودان. وقال العجمي ان الدولة تسعى جاهدة لتوفير الرعاية الايوائية الشاملة للأطفال المودعين بدور الرعاية الاجتماعية من خلال برامج نوعية وتربوية تساعد في تنشئة الأطفال بشكل سليم، متطرقا إلى اهم النتائج الإيجابية لهذا المشروع على الأطفال، وهو إكسابهم السلوكيات السليمة والصحيحة ومساعدتهم نحو الاستقرار النفسي والاجتماعي وخلق ارتباط اسري لديهم من خلال تواجد «أم بديلة» على مدار الأسبوع.



وأشار الى أن هذا المشروع ساهم في ارتفاع التحصيل الدراسي للأطفال بشكل واضح وارتفاع القدرة المعرفية والإلمام بالعادات والتقاليد السليمة.