في إطار الحفاظ على التزامها بالمساهمة الفعالة في المجتمع المحلي ودعم القضايا التي تؤمن بها، رعت ديليفرو بطولة رياضة البادل التي ينظمها بنك برقان والتي أقيمت في عطلة نهاية الأسبوع الماضية من 3 إلى 5 نوفمبر الجاري. وأقيمت البطولة في الملاعب الخارجية بأكاديمية البادل التي تقع في شارع الخليج، حيث تضمنت مجموعة متنوعة من الجوائز والمسابقات فضلا عن أنشطة مختلفة لكل من المشاهدين ولاعبي البادل بالإضافة إلى دورات تدريبية للأطفال والكثير من الأنشطة الأخرى. وخلال البطولة وزع سائقو ديليفرو المشروبات والعصائر الطازجة والصحية لكل من الرياضيين المشاركين والمشاهدين المتواجدين في هذه المسابقة بالتعاون مع شريك ديليفرو، فورمولاس.



كما حصل كل من الحاضرين والرياضيين على عضوية مجانية لمدة ثلاثة أشهر في تطبيق ديليفرو بلس، التي تمنحهم توصيلا مجانيا غير محدود على الأطعمة والمشروبات والقهوة والبقالة لكل طلب قيمته 5 دنانير أو أكثر، بينما يبلغ سعر الخدمة للعملاء 3.5 دنانير شهريا.



في هذا الصدد، صرحت سهام الحسيني، المدير العام لشركة ديليفرو الكويت، قائلة: «نحن سعداء بهذه الشراكة التي عقدناها مع بنك برقان لجعل النسخة الأولى من هذه البطولة حدثا لا ينسى. البادل رياضة مشهورة جدا في الكويت، وقد تحمسنا كثيرا لمتابعة المشاركين ومستواهم العالي وروحهم الرياضية، ونتطلع إلى العمل على تقديم المزيد من المفاجآت والفعاليات الخاصة لهم ولأصدقائهم وعائلاتهم في المستقبل». تجدر الإشارة إلى أن البطولة أقيمت في أكاديمية البادل، وهي مجمع لملاعب البادل تقع في أحد أكثر المواقع الممتعة للناظرين في الكويت.



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