

ملتزما بتطبيق مبادئ الاستدامة في ممارساته المؤسسية، وتفعيل دوره المجتمعي كعضو في الاتفاق الدولي للأمم المتحدة (UN Global Compact)، شارك بنك الكويت الدولي (KIB) ضمن فعاليات الاحتفال السنوي بـ «يوم الأمم المتحدة»، والذي أقامته منظمة الأمم المتحدة في الكويت في المركز الثقافي الدولي الواقع في المدينة الجامعية بالشدادية، بالتعاون مع جامعة الكويت، والذي نظم تحت شعار «طموح الشباب من أجل العمل المناخي»، لتسليط الضوء على جهود الشباب في الكويت تجاه العمل المناخي، والاعتراف بالمبادرات البيئية التي يقودها المجتمع المحلي للتوعية بأهمية التصدي للتغيرات المناخية وآثارها.



وفي إطار مشاركته المجتمعية في هذا الحدث - الذي تخللته سلسلة من الأنشطة التثقيفية والتوعوية من معارض وندوات وحلقات نقاش وأنشطة الواقع الافتراضي - قام KIB باستعراض إنجازاته في المساهمات التي قدمها خلال الأعوام السابقة لدعم أهداف الأمم المتحدة وقضاياها البيئية والمناخية، الواردة في أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، كما قام البنك، ممثلا في فريقه من إدارات التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي، باستقبال جمهور الفعالية المشارك في جناحه الخاص، للتعريف بدوره التنموي كمؤسسة وطنية في مساندة شريحة الشباب، والخدمات التي يقدمها لتمكينهم من إدارة شؤونهم المالية.



وفي معرض تعليقها، لفتت مساعدة مدير في إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي في KIB، مروة معرفي، إلى مساهمة البنك بخبراته وآرائه في النقاشات التي تطرقت خلال الفعالية والخاصة بمواضيع المدن الذكية الصحية، والنظم الغذائية المستدامة، والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، مؤكدة حرص KIB على تعزيز ثقافة عمله باعتماد مفاهيم دولية للاستدامة المؤسسية، وتطبيقها عبر اتباع ممارسات مسؤولة ضمن إدارته المعنية بمجالات البيئة والمجتمع وحوكمة الشركات (ESG)، وكذلك من خلال الاستمرار في تنظيم المبادرات الخضراء ضمن برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية، والتي تتماشى مع التوجهات العالمية في مجال البيئة.