أعلنت دار Furla عن افتتاح بوتيكها الجديد في مول 360 في الكويت بالاشتراك مع مجموعة ترافلغار «لتجارة التجزئة الفاخرة». يتماشى هذا الافتتاح مع استراتيجية التوسع العالمية للعلامة التجارية مع شبكة تصل إلى أكثر من 1200 نقطة بيع في جميع أنحاء العالم.



يحتفل البوتيك الجديد في الكويت بعالم Furla، بالتركيز على الاكسسوارات عالية الجودة للعلامة التجارية التي تتميز بطابعها الإيطالي الفريد وموقفها الإيجابي في الحياة، والمصممة لغرض بسيط هو إضفاء البسمة على وجه العميل. توسعت Furla لتتجاوز أعمالها الأساسية الحقائب الجلدية عالية الجودة، مضيفة إليها الأحذية والسلع الجلدية الصغيرة والنظارات والساعات والأوشحة لكل من النساء والرجال. الديناميكية والتركيبات غير المتوقعة والرؤية شبه السريالية هي الطريقة التي تقدم بها Furla مجموعتها الجديدة: أسلوب حضري يكشف عن اللون والفن والمرح. تبرز هذه المجموعة شغف Furla الدائم والطليعي بالتصميم والهندسة المعمارية. تجسد مجموعة Furla الجديدة الطاقة والحيوية معا وسط ألوان مبهجة ترتديها حقائب قماشية مبطنة لامعة وجلود ذات لونين لتعزيز حقائب اليد وحقائب الكروس. تضفي أنماط الأزهار لمسة من الرومانسية على فصل الشتاء بين حقائب قماشية مستوحاة من الطراز القديم. في الوقت نفسه، توجد لمسات المرح والألوان أيضا في الاكسسوارات الأخرى، مثل الأحذية الرياضية «السنيكرز» العملية والجذابة وأحذية الكاحل القتالية. قوموا بزيارة بوتيك Furla الجديد في مول 360 الكويت لشراء العديد من الاكسسوارات المرحة وأحدث المجموعات. تابعوا الصفحات الاجتماعية لمجموعة Furla ومجموعة ترافلغار «لتجارة التجزئة الفاخرة» للبقاء على اطلاع دائم بكل جديد، وترقبوا آخر أخبارنا للإعلان عن متجر جديد آخر لدار Furla سيتم افتتاحه في نهاية عام 2022 في مجمع الأفنيوز.