أكد بنك بوبيان استمرار حملة PRIME Experience لعملاء حساب PRIME حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري في ظل إقبال كبير من العملاء على المشاركة فيها حيث تتضمن 3 تجارب ممتعة خارج الكويت والعديد من الفعاليات والمفاجآت للشباب من العملاء الحاليين والعملاء الجدد.



وقال رئيس الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية الخاصة في بنك بوبيان عبدالله المجحم: شهدت الفترة الأخيرة إقبالا كبيرا من الشباب الراغبين في تحويل مكافأتهم الطلابية إلى بوبيان للاستفادة من المزايا العديدة التي يحققها الحساب مما يؤكد على نجاحنا في التواصل معهم وفهم متطلباتهم وتقديم خيارات إضافية تلاقي تطلعاتهم.



وأضاف: منذ إعادة إطلاق حساب PRIME كنا واثقون تماما بأننا أمام تحدي جديد لفهم متطلبات واحتياجات شريحة هامة في المجتمع ونجحنا في التواصل معهم من خلال حملاتنا المختلفة والتي كان آخرها حملة PRIME الصيفية وما تضمنتها من عروض وخصومات.



وحول حملة PRIME Experience أوضح أنها مستمرة حتى نهاية نوفمبر الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة إلى المزيد من الطلبة الانضمام الى عائلة PRIME، مشيرا الى ان الشباب دائما ما يتطلعون لكل ما هو جديد ويحبون خوض تجارب من الممكن ان تكون الأولى لهم وهو ما يميز جوائز PRIME Experience.



وقال المجحم ان جوائز حملة PRIME Experience تتضمن حصول الفائزين على مجموعة من التجارب المميزة ومنها تعلم فنون الطهي في المركز الدولي لفنون الطهي في دبي ICCA والتدرب على رياضة البادل في أكاديمية CF للبادل بالإضافة الى تجربة الاستمتاع بحضور سباق الفورمولا 1 شهر مارس المقبل بالبحرين، بالإضافة الى تذكرة الطيران والإقامة.



وأضاف ان العميل يصبح مؤهل للدخول في السحب بمجرد التسجيل في الحملة من خلال الموقع الإلكتروني واختيار التجربة التي يود خوضها.



وحول شروط دخول السحب، أوضح المجحم: حتى يكون العميل مؤهلا للدخول في السحب يجب أن يكون عميلا لحساب PRIME بالإضافة إلى تحويل المكافأة الطلابية على بوبيان.