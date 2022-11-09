المؤتمر فرصة لتبادل التجارب الناجحة والرؤى المستقبلية لتحقيق التنويع الاقتصادي الذكي القائم على البرامج العالمية



تستعد شركة إيكوسيستم للاستشارات الإدارية لتنظيم المؤتمر الافتراضي العالمي الثالث لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال، وذلك تحت رعاية وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، حيث سينطلق المؤتمر من الكويت خلال الفترة من 15 إلى 17 الجاري، من الساعة 1 ظهرا إلى 12 صباحا بتوقيت الكويت عبر منصة هوفا للذكاء الاصطناعي.



وفي هذا السياق، قالت د.هنادي المباركي رئيسة المؤتمر والمؤسسة لشركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية والمستشارة في التنويع الاقتصادي والابتكار، إن المؤتمر سيحظى بمشاركة 36 دولة من جميع أنحاء العالم، بعدد 321 من الخبراء والنخبة الاقتصادية المتخصصة.



وأضافت ان المؤتمر سيشهد حضور شيوخ ووزراء وشخصيات قيادية لتبادل التجارب الناجحة والرؤى المستقبلية لتحقيق التنويع الاقتصادي الذكي القائم على البرامج العالمية، وتماشيا مع رؤى الدول الخليجية مثل رؤية الكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر 2030 ورؤية السعودية 2035 ورؤية دولة الإمارات المتحدة 2050.



وبينت المباركي أن المؤتمر سيشهد مشاركة وزيرة التربية والتعليم سابقا د.موضي الحمود، ورئيس التخطيط الاستراتيجي لبنك برقان مناف المنيفي، وممثل البنك الدولي في الكويت غسان خوجة، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسة بشركة زين الكويت وليد الخشتي، ومؤسسة ورئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام د.كوثر الجوعان.



كما سيشارك في المؤتمر ممثل منظمة الأمم المتحدة د.طارق الشيخ، ومن المملكة العربية السعودية عبدالله المزروع المدير للعام لمكتب براءات الاختراع في الأمانة العامة مجلس التعاون الخليجي، ومن الإمارات د.عبدالله الحمادي مدير إدارة الاستراتيجيات في وزارة العدل، والعقيد عبدالصمد سليمان المدير العام لشؤون ريادة والمستقبل للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ود.طلال أبوغزالة رئيس مجموعة أبوغزالة الدولية من الأردن.