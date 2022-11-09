مواد غذائية تحفز عمل الدماغ



أبرز المواد الغذائية التي تحفز عمل الدماغ هي:



- البروكلي: جميع أنواع الملفوف تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والبروتينات النباتية السهلة الامتصاص، علاوة على ذلك يحتوي البروكلي على البروم الذي يحسن عمل الدماغ، كما أنه يحتوي على فيتامين C الذي يقوي الأوعية الدموية، لذلك ينصح بتناول ما يصل إلى 70 غراما منه يوميا.



- الجوز: «الجوز يحفز عمل الدماغ أيضا. بالإضافة إلى ذلك، جميع أنواع المكسرات لها قيمة غذائية وفوائد صحية.

ولكن الجوز يساعد على تحسين الذاكرة، لأنه يحتوي على مادة الليسيثين، التي تنشط عمليات الذاكرة في الدماغ، لذلك ينصح بتناول 3-4 حبات متوسطة الحجم منه يوميا».



- سمك السلمون: تؤثر جميع الأسماك الدهنية إيجابيا في الجسم. ولكن سمك السلمون يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية غير المشبعة، التي تساعد على استقرار الاتصال بين خلايا الدماغ. وعمليا تؤثر في جميع العمليات الجارية في الدماغ.



- العنبية الآسية أو الأحراش: هذه الثمار تساعد على حل العديد من مشكلات الرؤية، وتحسن هذه الثمار الذاكرة والتعلم. تحتوي هذه الثمار على مركبات الفلافونويد - عناصر تساعد على تدفق الدم إلى الدماغ. كما أنها تساعد على تبسيط نقل المعلومات بين خلايا الدماغ.



- الفواكه والثمار المجففة تساعد على تحسين عمل الدماغ والذاكرة: مثل المشمش والبرقوق الأسود والزبيب. وهذه المواد تساعد أيضا على استقرار عمليات التمثيل الغذائي في الجسم واستعادة الوظائف المعرفية.

ولكنها في نفس الوقت تحذر من الإفراط في تناول هذه المواد المجففة لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية.



كما يجب شرب الماء، لأن الماء يلعب دورا أساسيا في تحسين الذاكرة، بالإضافة إلى أنه ينظف الجسم ويساعد على استقرار العمليات الجارية فيه.



عن «سبوتنيك»